Feueralarm in Helmstedter Gymnasium – Räumung nach Kabelbrand

Helmstedt. Schock am Bötschenberg-Gymnasium. Ein Kabelbrand an der Photovoltaik-Anlage löste einen Alarm aus.

Die Ursache des Feueralarms am Gymnasium am Bötschenberg: Ein Kabelbrand an einer Photovoltaik-Anlage.

Die Helmstedter Feuerwehr musste am Mittwochvormittag zu einem Feueralarm am Gymnasium am Bötschenberg ausrücken. Vor Ort stellte sich heraus, dass es an einer Leitung der Photovoltaikanlage zu einem Kabelbrand gekommen war.

Das Gebäude wurde geräumt. Ein Elektriker einer Fachfirma war bereits vor Ort, um die Leitungen zu isolieren. Die Durchführungsstellen ins Gebäude wurden geöffnet, um eine Kontrolle auf Brandausbreitung zu ermöglichen. Weitere Maßnahmen waren laut Feuerwehr nicht erforderlich. Verletzt wurde niemand.

Streit in Sickte artet aus – selbst Platzverweis bringt nichts

Ein höchst aggressiver Streit hat am Dienstagmittag die Polizei in Sickte auf den Plan gerufen. Zwei Männer im Alter von rund 30 Jahren gerieten an der Bahnhofsstraße aneinander.

Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wollte einer der sehr aufgebrachten Männer auf den anderen mit einer Flasche losgehen. Die Polizei sprach dem Verursacher daraufhin einen Platzverweis aus, dem er nicht nachkam. Ein Beamter wurde von dem Verursacher zur Seite gestoßen.

Daraufhin wurde der Mann am Boden liegend von den Beamten fixiert. Vorsorglich wurde für den Verursacher ein Rettungswagen angefordert. Auf Grund einer richterlichen Anordnung wurde der Mann für mehrere Stunden in Gewahrsam genommen. Zudem musste ihm eine Blutprobe entnommen werden.

red

