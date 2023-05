Lucklum. Von Musicals über Jazz bis zu Kinderband und Zauberer ist vom 6. bis 9. Juli in Lucklum alles dabei – bei freiem Eintritt. Details gibt’s hier.

Wie schon in den Vorjahren wird es auf der Bühne im Gutspark Lucklum abwechslungsreich zugehen.

Open-Air-Fest Sommerbühne lockt in romantischen Gutspark nach Lucklum

Bereits zum dritten Mal bietet die Sommerbühne der Propstei Königslutter ein Programm für die ganze Familie an. Von Donnerstag, 6. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, wird im Gutspark des Rittergutes Lucklum gesungen, getanzt, gelauscht, gebetet und gezaubert. Der Eintritt ist frei. Jeder sei herzlich eingeladen, im romantischen Park ein paar schöne Stunden zu verleben, schreibt der Veranstalter in seiner Ankündigung.

Broadway-Musik und Jazz

Das Team der Propstei Königslutter schreibt, dass es auch in diesem Jahr auf einen breiten Angebotsmix gesetzt habe: von Theater über Solokonzert und Jazz-Abend bis hin zum Gottesdienst sowie Zauberei. Für jeden sei etwas dabei. Der Donnerstag startet mit dem Wolfsburger Figurentheater und dem Stück „Nulli und Priesemut“ sowie einem Solokonzert von Matthias Wengler mit Broadway-Musik. Eine Kinderband rockt am Freitag, später stellt Sarah Brendel Songs ihres neuen Albums vor. Am Samstag stehen das Musiktheater Lupe, ein märchenhafter Parkrundgang für Kinder sowie ein Jazz-Abend mit dem Niklas-Wohlt-Trio sowie weiteren Künstlern auf dem Programm.

Am Sonntag ab 11 Uhr wird ein Blaulicht-Gottesdienst für und mit haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften verschiedenster Organisationen gefeiert. Ab 12.30 Uhr, schreibt der Veranstalter weiter, startet dann das große Mitbringpicknick. Dazu gibt es Musik vom Singer-Songwriter-Duo Marisa aus Wolfenbüttel, Tricks, Jonglage und mehr von Zauberer Voßi sowie eine Show der Seifenblasenkünstlerin Anastasiya.

Ohne Eintrittsgeld und strenge Sitzplatzregeln

„Die Sommerbühne möchte Menschen zusammenbringen, zum gemeinsamen Feiern und Erleben einladen und es vor allem vielen ermöglichen, Kultur zu genießen“, so Niels Respondek von der Evangelisch-lutherischen Propstei Königslutter, der das Open-Air-Event organisiert und koordiniert. „Ein paar Stunden abseits des Alltags im romantischen Gutspark, der zum Verweilen und Picknicken einlädt. Besonders das herzliche und offene Miteinander ohne Eintrittsgelder oder strenge Sitzplatzregelungen ist es, was die Sommerbühne ausmacht und von den vielen Besucherinnen und Besuchern in den letzten Jahren immer wieder positiv erwähnt wurde“, ergänzt er.

Ein detaillierter zeitlicher Programmablauf sowie weitere Infos zu den einzelnen Künstlern finden sich unter: www.sommerbuehne.info

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de