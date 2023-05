THG Wolfenbüttel fährt beim Stadtradeln allen davon

Das Stadtradeln in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel bleibt eine Erfolgsgeschichte: Am neunten Tag des 21-tägigen Wettbewerbs haben sich laut einer Mitteilung des Landkreises bereits 175 Teams angemeldet und fleißig Fahrradkilometer gesammelt, über 136.000 Kilometer seien bisher zusammengekommen. Wenn für diese Wegstrecke Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor stehen geblieben sind, konnte damit ein Ausstoß von rund 22 Tonnen CO2 vermieden werden, rechnet der Landkreis vor.

Die Mitteilung enthält ein paar interessante Zwischenstände: Die Stadt Wolfenbüttel führt den Wettbewerb mit deutlichem Vorsprung an, gefolgt von der Samtgemeinde Elm-Asse. In der Kategorie unter 10.000 Einwohnern führt zurzeit die Samtgemeinde Oderwald, gefolgt von der Gemeinde Schladen-Werla. Die Samt- und Einheitsgemeinden im Landkreis sind zum ersten Mal dabei und hätten der Mitteilung zufolge die Chance, im Bundeswettbewerb als Newcomer ausgezeichnet zu werden.

Anmeldungen sind noch möglich

Weitere Zwischenstände: Den Team-Wettbewerb über den gesamten Landkreis führt zurzeit das Theodor-Heuss-Gymnasium an. In der Samtgemeinde Oderwald liefert sich das Team der Samtgemeindeverwaltung mit dem Team „Fahrradgruppe Achim“ ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit bisher bis zu 149 geradelten Kilometern pro Person. In Schladen-Werla treten unter anderem „Gielde“ und „Hornburg“ in der Teamwertung gegeneinander an. In Cremlingen radeln Ratsmitglieder, Familien und der Waldkindergarten vorne mit. In der Samtgemeinde Baddeckenstedt erreicht das Team „Berel“ ebenfalls fast 149 Kilometer pro Person.

Die Kampagne läuft noch bis zum 2. Juni. Registrierung und Anmeldung sind unter www.stadtradeln.de/Landkreis-Wolfenbuettel noch bis zum letzten Tag der Kampagne möglich.

red

