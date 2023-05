Anmeldungen zu den Beachdays Wolfenbüttel ab Montag möglich

Wolfenbüttel. Die Sportwoche am Landeshuter Platz ab 23. Juni bietet auch in diesem Jahr viel mehr als „nur“ Beachvolleyball. Was alles geplant ist, lesen Sie hier.

Vom 23. Juni bis zum 2. Juli können am Landeshuter Platz wieder Freizeit-, Schul- und Vereinsmannschaften zeigen, was sie im Sand draufhaben. Dies schreibt die Wolfenbütteler Stadtverwaltung in der Ankündigung für die Beachdays 2023. Ein buntes Programm warte: Neben Beach-Volleyball gebe es weitere Beach-Sportarten wie Soccer, Tennis, Völkerball, Roundnet und Flag-Football oder den Beach-7-Challenge-Cup.

Die Beachdays starten in diesem Jahr mit der Stadtmeisterschaft im Beach-Soccer am 23. Juni ab 17 Uhr. Alle Wolfenbütteler Fußballteams ab 16 Jahren, egal ob Vereins-, Firmen- oder Freizeitmannschaften, sind aufgerufen, den Sandtitel untereinander auszuspielen. Im Laufe der Beachdays finden weitere Soccer-Wettbewerbe statt, so dass auch F- und E-Jugendmannschaften sowie die Schulen ihre Beachmeister ermitteln können.

Verschiedene Sportarten zum Ausprobieren

Wie die Stadt weiter berichtet, eröffnet das beliebte Beach-Tennis-Turnier das Programm am ersten Veranstaltungswochenende. Der Freizeit-Cup im Beach-Völkerball, im vergangenen Jahr gut angenommen, wird zur Primetime am Samstagnachmittag stattfinden. Zum zweiten Mal wird auch der Roundnet-Cup mit Zweierteams ausgetragen. Um auch unerfahrenen Teams die Möglichkeit zur Teilnahme zu erleichtern, kann man sich dieses Jahr in zwei verschiedenen Spielklassen (Einsteiger/Fortgeschritten) anmelden, verkündet die Stadt.

Verschiedene Sportarten im Sand können bei den Beachdays ausprobiert werden. In diesem Jahr erstmals dabei ist ein Freizeit-Cup im Beach-Flag-Football für gemischte Teams. Einen Tag später, am Mittwoch, gibt es den Beach-7-Challenge-Cup: In dem Teamwettbewerb sind laut Veranstalter an verschiedenen Stationen Geschick, Schnelligkeit, Balance, Kraft und Ausdauer gefragt.

Profis kämpfen um Ranglistenpunkte

Weiter geht es dann mit Turnieren im Beach-Volleyball: Beim Ostfalia-Cup spielen Studierende, Dozenten und Beschäftigte der Hochschule am Donnerstag, 29. Juni, ihren Meister aus, und am Freitag, 30. Juni, gehen wieder Firmen- und Freizeitteams in den Sand, um ihren Sieger der Beachdays beim Firmen-Freizeit-Cup zu ermitteln.

Die Profiteams im Beachvolleyball treten beim Top-10-Cup der Beach-Tour des Nordwestdeutschen Volleyballverbandes am 1. und 2. Juli im Wettbewerb wieder um Ranglistenpunkte an. Der Eintritt für Zuschauer ist – wie bei allen Veranstaltungen der Beachdays – auch bei den Profis frei.

Beim Nachtlauf geht es für den guten Zweck um den Stadtgraben

Ergänzend wird in den Abendstunden am Samstag, 1. Juli, der 2. Wolfenbütteler Nachtlauf rund um den Stadtgraben ausgetragen. Hier gilt es, in seiner Altersklasse die meisten Runden in drei Stunden zu schaffen. Start ist um 20 Uhr. Pro Runde fließe ein Euro in einen Spendentopf, der für eine soziale Einrichtung im Stadtgebiet verwendet werde, schreibt die Stadt.

Weitere Infoszu allen Turnieren, deren Teilnahme- und Anmeldebedingungen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung ab Montag, 22. Mai, gibt es online unter: wolfenbuettel.de/beachdays

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de