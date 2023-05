In Salzdahlum im Landkreis Wolfenbüttel wird das Trinkwasser abgestellt.

Bauarbeiten Trinkwasser in Salzdahlum wird kurzzeitig abgestellt

Unterbrechung der Trinkwasserversorgung in Salzdahlum: Die Harzwasserwerke als Vorlieferant der Stadtwerke Wolfenbüttel führen Instandhaltungsarbeiten durch. In der Zeit von Montag,

8. Mai, ab 22 Uhr bis Dienstag, 9. Mai, zirka 6 Uhr wird im Rahmen dieser Baumaßnahme unter anderem der Abgangsschieber für Salzdahlum an der Wassertransportleitung der Harzwasserwerke gewechselt. Das teilen die Stadtwerke Wolfenbüttel mit.

„Durch diese notwendige Baumaßnahme kommt es zur Unterbrechung der Trinkwasserversorgung in Salzdahlum“, heißt es weiter. Um Kunden in dieser Zeit provisorisch mit Wasser zu versorgen, wollen die Stadtwerke ein Standrohr mit einer Zapfstelle in Atzum, Vor den Drohnen 20, bereitstellen.

Trübungen des Trinkwassers in Salzdahlum möglich

Bei Wiederinbetriebnahme der Wasserversorgung können kurzzeitig Trübungen auftreten. „In diesem Fall sollte man das Wasser ablaufen lassen. Die Trübungen sind gesundheitlich unbedenklich“, heißt es in der Mitteilung. Und: „Die Stadtwerke Wolfenbüttel bitten alle Betroffenen um Verständnis für diese notwendigen Arbeiten.“

Bei Rückfragen zu der Baumaßnahme oder bei Störungsfällen sind die Stadtwerke Wolfenbüttel rund um die Uhr telefonisch unter (05331) 408111 erreichbar.

