Kernenergie-Aktionswochen gehen in die zweite Runde

Mit dem Abschluss der Fukushima-Ausstellung am 30. März endet um 17 Uhr im Rathaus Schöppenstedt der „Fukushima-Teil“ der „Europäischen Aktionswochen für eine Zukunft nach Tschernobyl und Fukushima“/Region Braunschweig. Paul Koch vom Klima- und Umwelt-Netzwerk Wolfenbüttel weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass es nach kleiner Pause mit dem „Tschernobyl-Teil“ weitergeht.

Zum Auftakt steht am 16. April um 17 Uhr in der St. Michaeliskirche in Braunschweig ein Benefizkonzert auf dem Programm. Andrei Senazhenski, ehemaliges Mitglied im belarusischen akademischen Staatstheater Yanka Kupala, spielt Klassik (Geige) und singt Protestlieder mit Gitarrenbegleitung. Zwischen den musikalischen Blocks gibt es Informationen zu Tschernobyl und Belarus. Im Anschluss an das Konzert werden in der Michaeliskirche zwei Ausstellungen eröffnet. Zum Abschluss dieser beiden Ausstellungen gibt es dann, am 6. Mai um 16 Uhr, wieder ein Benefizkonzert, diesmal mit den Kiss-Singers, in der St. Michaeliskirche.

Drei Atommüll-Standorte in der Region

Am Samstag, 22. April, findet von 10 bis 16 Uhr der zweite Klima- und Energie-Pilgerweg statt. In diesem Jahr ist die „Asse“ mit seinen historischen, klima- und energiepolitischen Aspekten das Ziel.

Am 26. April (Tschernobyl-Jahrestag) finden zwei „Tschernobyl-Mittagsgebete“ statt. Um 11.55 Uhr in Salzgitter-Lebenstedt am Lutherbaum (Willy-Brandt-Straße) und um 12 Uhr in der Trinitatiskirche am Holzmarkt in Wolfenbüttel.

Am Donnerstag, 27. April, geht es um 19 Uhr in der Evangelischen Akademie im Alten Zeughof 3 in Braunschweig um die Frage: Wohin mit dem Atommüll? Es werde um die grundsätzliche Frage der Endlagerung radioaktiver Abfälle gehen, aber auch im Speziellen um das „Weltatomerbe Braunschweiger Land“ mit seinen drei sehr unterschiedliche Atommüll-Standorten.

Auf dem Weg zum Klimaschutzgesetz

Am Samstag, 29. April, geht es im Gemeindehaus der Wolfenbütteler Hauptkirche von 10 bis 16 Uhr um das Thema „Klima, Liebe, Hoffnung!?“. Die Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig ist mit einem Klimaschutzkonzept auf dem Weg zu einem Klimaschutzgesetz für die Landeskirche. Bei dieser Veranstaltung stellen andere Kirchen ihren Klimaschutz vor. Grußworte, Statements und eine Podiumsdiskussion rundet die Veranstaltung ab. Landesbischof Dr. Christoph Meyns eröffnet die Veranstaltung.

Weitere Infos:zwanzigeinundzwanzig.wordpress.com/planungen-termine/

