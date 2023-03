Wendessen grüßt jetzt in Zeichentrick

Wendessen. In dem Wolfenbütteler Ortsteil wurde ein zehn Meter langes Plakat enthüllt. Der Schöpfer der bunten Grußbotschaft ist in der Region bestens bekannt.

Mit einem über zehn Meter langen bunten Cartoon werden die Besucher ab heute am

zentralen Verkehrsknotenpunkt Leipziger Allee/Ahlumer Weg in Wendessen willkommen geheißen. In Anwesenheit von Wolfenbüttels Bürgermeister Ivica Lukanic, Ortsbürgermeister Andreas Rink, dem Cartoonisten Tobias Wagner und zahlreichen Mitgliedern des Ortsrates wurde das Banner angebracht – und damit, so berichtet es die Stadtverwaltung, ein seit letztem Sommer geplantes Projekt abgeschlossen. „Wir wollten der ungeordneten Plakatflut am Zaun des brachliegenden Geländes, auf dem demnächst das neue Feuerwehrhaus entstehen soll, ein Ende bereiten – und gleichzeitig in sympathischer Weise und mit einem Augenzwinkern auf unser schönes Wendessen aufmerksam machen“, so Ortsbürgermeister Rink.

Für das Projekt konnte er den bekannten Cartoonisten Tobias Wagner aus Schöppenstedt begeistern, und der schuf das Werk im ihm eigenen „Knollen-Nasen-Stil“. Zu entdecken sind neben den „Wahrzeichen“ von Wendessen (der Kirche, dem Spitzenhaus, dem künftigen Hospiz) auch viele andere Dinge, die das Leben im Dorf mit seinen vielen engagierten Vereinen prägen – die so erfolgreichen Fußballerinnen des SV Wendessen finden sich beispielsweise auf dem Banner verewigt, die Bahn, die Kinderspielplätze, der 850-Jahr-Gedenkstein, die Radfahrer, die Schützen, die Feuerwehr oder die Landwirte.

Blick in die nahe Zukunft

Die Pressemitteilung weist darauf hin, dass der Künstler auch einen ersten Blick in die nahe Zukunft wagt: Die dargestellte Bücherzelle gibt es noch gar nicht, werde aber im Frühsommer aufgestellt, und das gezeichnete hypermoderne Haus sei ein Hinweis auf das Neubaugebiet, das nächstes Jahr an der Leipziger Allee entstehen wird. „Ich freue mich, dass ich mithelfen konnte, einen Willkommensgruß für die Besucher, Durchfahrer und Einwohner Wendessens zu gestalten“, sagte Tobias Wagner bei der Enthüllung und fügte hinzu: „Bezogen auf die Länge von fast vier Metern pro Banner war das schon ein ,Großprojekt‘. Natürlich hoffe ich, dass alle so viel Spaß beim Anschauen haben wie ich beim Zeichnen.“

Kaffeebecher mit Lokalkolorit

Während die dreiteilige Plane am Bauzaun mindestens bis zum Beginn der Bauarbeiten für das Feuerwehrgerätehaus hängen soll, werde ein zweites, mobiles Banner künftig bei Veranstaltungen im Dorf wie der Glockenweihe im April oder dem Kinderfest im Juli zum Einsatz kommen, teilt die Stadt weiter mit. „Wir haben aber noch mehr vor mit dem Kunstwerk – so könnte es künftig beispielsweise verschiedene Werbeartikel mit dem ,Willkommen in Wendessen‘-Aufdruck geben“, verriet Ortsbürgermeister Rink. Lukanic sei es wichtig gewesen, das Vorhaben zu unterstützen: „Wir machen das auch in der Innenstadt so, warum nicht auch in den Ortsteilen, die mir ebenso am Herzen liegen.“

Ivica Lukanic (von links), Bürgermeister von Wolfenbüttel, Comiczeichner Tobias Wagner und Andreas Rink, Ortsbürgermeister von Wendessen, mit den „Willkommen in Wendessen“-Tassen Foto: Stadt Wolfenbüttel

Lukanic und Wagner erhielten als Geschenk je einen der neuen „Willkommen in Wendessen“-Kaffeebecher, die für 6 Euro beim Ortsbürgermeister unter Rink@wendessen.de bestellt werden können. Der Erlös soll der künftigen Kinderfeuerwehr zugutekommen.

red

