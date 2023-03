Abschiede und eine Ehrung bei Wolfenbüttels Jugendfeuerwehr

Stella Plumenbohm wurde als Kreisjugendsprecherin in Wolfenbüttel wiedergewählt.

Im Namen der Kreisjugendfeuerwehr Wolfenbüttel lud der amtierende Kreisjugendfeuerwehrwart Frank Myler die Kinder- und Jugendfeuerwehrwarte des Landkreises in das Dorfgemeinschaftshaus nach Oelber am weißen Wege ein, wie es in der Mitteilung heißt. Dort fand der 40. Kreisjugendfeuerwehrtag statt.

Nach seinen Grußworten ließ Frank Myler das zurückliegende Jahr Revue passieren, ehe die Fachbereichsleiterinnen und Fachbereichsleiter von den jeweiligen Fortschritten in ihren Bereichen berichteten. Im Anschluss standen die Wahlen zum Kreisjugendsprecher an. So stellte sich die amtierende Sprecherin Stella Plumenbohm zur Wiederwahl und wurde mit absoluter Mehrheit wiedergewählt.

Im weiteren Verlauf übernahm Frank Myler erneut das Mikrofon und nannte Termine für die Jahre 2023 und 2024. So plant die Kreisjugendfeuerwehr im Sommer 2023 ein Kinderfeuerwehrzeltlager.

Drei Wolfenbütteler Urgesteine werden verabschiedet

Danach ging es zu den Ehrungen und Verabschiedungen über. Frank Myler dankte Thomas Huld für sein Engagement und die Zusammenarbeit als Gemeindejugendfeuerwehrwart der Samtgemeinde. Auch zwei weitere Urgestein wurden verabschiedet. So dankte Myler seinem Vorgänger und amtierendem Bezirksjugendfeuerwehrwart Torsten Horney für dessen jahrelange Unterstützung. Auch der ehemalige Kreisjugendfeuerwehrwart Guido Ruhe wurde verabschiedet.

Nach den Abschieden gab es auch eine Ehrung. Reiner Lemm wurde mit dem Ehrenzeichen der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr ausgezeichnet. Abschließend dankte der Kreisjugendfeuerwehrwart seinen Fachbereichsleitern sowie den Gemeinde- und Stadtjugendfeuerwehrwarten für die geleistete Arbeit.

red

