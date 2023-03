Schüler aus Colmar zu Besuch in Wolfenbüttel

In der vergangenen Woche waren 15 Schülerinnen und Schüler des Institut de l’Assomption, Colmar, im 8. Jahrgang des Gymnasiums im Schloss zu Besuch. Darüber informiert die Wolfenbütteler Schule in einer Pressemitteilung.

Die französischen Gäste seien von ihren deutschen Familien herzlich aufgenommen worden und hätten eine Woche lang viele spannende Erfahrungen sammeln können. Im Mittelpunkt habe das gegenseitige Kennenlernen und das Ausprobieren der deutschen Sprache gestanden. Ein Höhepunkt des Programms sei für die französischen Jugendlichen eine Fahrt nach Bremerhaven ins Klimahaus und nach Bremen zur Stadtbesichtigung gewesen. Auch Braunschweig sei laut Pressemitteilung besucht worden, wo die Schüler und Schülerinnen in deutsch-französischen Teams bei einer Rallye die Innenstadt vom Rizzi-Haus bis zum Altstadtmarkt erkundeten.

Tränen zum Abschied

Beim Abschied seien ein paar Tränen geflossen, doch die Trennung dauert nicht lange: Vom 20. bis zum 24. April reisen die deutschen Schülerinnen und Schüler zum Gegenbesuch zu den Austauschpartnern nach Colmar im Elsass.

Der Austausch, organisiert von Robin Förster, Lehrer für Französisch und Spanisch am GiS, habe in Kooperation mit den Gymnasien in Peine und Meine in diesem Jahr zum ersten Mal stattgefunden, so die Schule abschließend.

