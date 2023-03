Dieses „Schnupperspiel“ soll mehr Frauen für Politik begeistern

So wie im Ratssaal von Salzgitter sieht es fast überall in der Republik aus: Männer sind in der Überzahl.

In Wolfenbüttel leben (Stand Februar) 53.933 Menschen. 26.403 davon zählen sich zum männlichen, 27.530 zum weiblichen Geschlecht. Im Rat der Stadt werden die Bürgerinnen und Bürger von 27 männlichen und 16 weiblichen Abgeordneten vertreten und in den Ortsräten kümmern sich 49 männliche und 21 weibliche Mitglieder um die Anliegen der Menschen. Dies berichtet die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung, die Frauen motivieren möchte, sich in der Politik zu engagieren.

Weniger Frauen in Parlamenten

Anhand der genannten Zahlen sei leicht zu erkennen, dass in Wolfenbüttel zwar die Anzahl der Bewohnerinnen höher ist als die der Bewohner (rund 1120), sich das in den Räten aber nicht spiegelt. Im Deutschen Bundestag, erklärt die Stadtverwaltung, lag der Frauenanteil zu Beginn der neuen Amtsperiode bei 35 Prozent, im Landtag Niedersachsens bei 35,62 Prozent.

„Frauen sind nach wie vor in der politischen Arbeit weniger zu finden als Männer. Aus diesem Grund lade ich Sie, liebe Frau ab 18 Jahren, zu einem ,Spiel‘ ein, in dem Sie die Möglichkeit erhalten, kommunalpolitische Strukturen kennenzulernen“, sagt Wolfenbüttels Gleichstellungsbeauftragte Simone Reese.

Besuch von Ausschüssen

In einem ersten Teil sollen Grundkenntnisse wie Kommunikation, Zeitplanung und Netzwerken im Vordergrund stehen. Im zweiten Teil – nach den Sommerferien – sollen gemeinsam unterschiedliche Ausschüsse besucht werden, „Sie werden realitätsnah erleben, mit welchen Aufgaben sich Politikerinnen und Politiker in einer Kommune wie Wolfenbüttel beschäftigen“, so Simone Reese.

„Bitte benennen Sie Ihren Bedarf anKinderbetreuung mit Angabe des Alters Ihres Kindes/Ihrer Kinder bei der Anmeldung. Ich freue mich auf Ihre verbindliche Anmeldung bis 17. April an simone.reese@wolfenbuettel.de“, ergänzt sie.

Das Datum für das erste Treffen werde nach Anmeldeschluss noch festgelegt. Bei Fragen steht Simone Reese unter der genannten E-Mail-Adresse zur Verfügung.

