Vom „Laden auf Zeit“ ins eigene Geschäft in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Marlitt Buchal hat in den Krambuden 5 „Lillemar“ in Wolfenbüttel eröffnet. Es gibt Produkte für Kinder – und auch ein prominenter Gast kam vorbei.

Marlitt Buchal dürfte dem einen oder anderen Wolfenbütteler bekannt vorkommen: Denn erst im Oktober war sie mit ihrem Geschäft zu Gast im „Laden auf Zeit“ – und hat sich im Anschluss dazu entschieden, ein eigenes Ladenlokal in Wolfenbüttel zu eröffnen. Auch Bürgermeister Ivica Lukanic schaute zur Eröffnung vorbei und überbrachte einen Blumenstrauß zur Begrüßung, wie die Stadt mitteilt.

Hell und freundlich: So präsentiert sich demnach mit „Lillemar“ ein neues Geschäft in den Krambuden 5. Bei Marlitt Buchal wurde Anfang 2018 der Wunsch nach einem eigenen kleinen Kinderlabel immer größer und schließlich mit der Marke „Lillemar“ verwirklicht. „Mit Lillemar möchte ich Produkte schaffen, die für Kinder gedacht sind, die im Alltag ihren Platz finden, einfach praktisch und von guter und nachhaltiger Qualität sind“, erklärt Marlitt Buchal ihr Konzept. Alle Produkte würden in liebevoller Handarbeit gefertigt – verwendet werde dabei ausschließlich zertifizierte (Bio-)Baumwolle und Material, das aus nachhaltiger Produktion entsteht, wie es in der Mitteilung der Stadt heißt.

Positive Rückmeldungen für Lillemar

Dass sie nun den nächsten Schritt gewagt hat, der in der heutigen Zeit durchaus als mutig bezeichnet werden könne, zeige, dass nicht nur sie von ihren Produkten überzeugt ist. „Die Rückmeldungen nach ihrem Engagement im ,Laden auf Zeit’ waren durchweg positiv, und sie wurde von vielen Seiten bekräftigt, ein eigenes Geschäft in Wolfenbüttel zu eröffnen“, heißt es.

Auch Bürgermeister Ivica Lukanic habe sich von „Lillemar“ begeistert gezeigt. Er habe nicht nur viel Erfolg gewünscht, sondern auch für die Zukunft sein „offenes Ohr“ zugesichert.

