Die First-Responder-Gruppe Schladen-Werla ist einsatzbereit

Schladen. 20 Feuerwehrleute zeigen ihr Können als First Responder. So gehen die Ersthelfer im Notfall mit dem Defibrillator um.

20 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Schladen und Gielde haben eine Ausbildung zum First Responder gemacht. Nun sind sie Ersthelfer und können im Notfall in der Gemeinde Schladen-Werla Menschen zur Hilfe eilen, die zum Beispiel reanimiert werden müssen oder die stark blutende Wunden haben. Der Vorteil der ortsansässigen Ersthelfer, von denen viele beruflich im Rettungsdienst tätig sind: Sie können viel schneller am Einsatzort sein, als die Rettungswagen aus Heiningen oder gar Wolfenbüttel.

Vorführung: Die First-Responder-Kräfte der Feuerwehren Schladen und Gielde sind als Erste am Notfallort. Die Ersthelfer setzen den Defibrillator ein. Foto: privat

Gemeindebrandmeister Daniel Zalesinski berichtete vor einer großen Schar eingeladener Gäste im Schladener Feuerwehrgerätehaus, dass die First-Responder-Gruppe nun einsatzbereit sei. „Wenn etwas passiert, rufen die Bürgerinnen und Bürger mit 112 den Rettungsdienst. Ganz normal. Alarmiert wird aber nun automatisch nicht nur der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes, sondern parallel dazu wird auch die First-Responder-Gruppe alarmiert“, erzählte Zalesinski. Oftmals sei der in Heiningen stationierte Rettungswagen nämlich im Einsatz. Der nächstmögliche Rettungswagen komme aus Wolfenbüttel in die Gemeinde Schladen-Werla. Dafür aber brauche er 17 Minuten Zeit. Kostbare Zeit, wenn es darum geht, ein Menschenleben zu retten.

So hart war die Ausbildung der Feuerwehrleute zum First Responder

Die Ausbildung zum First Responder hatte es in sich. Sie fand zweimal freitags für jeweils drei Stunden und zweimal samstags und sonntags ganztägig statt. Die Firma Firestorm Safety aus Wolfenbüttel machte die Ausbildung mit den Feuerwehrfrauen und -männern aus Schladen und Gielde. Im Kreis Wolfenbüttel ist es inzwischen die dritte First-Responder-Gruppe.

Inzwischen sind Kräfte des Rettungsdienstes des DRK aus Wolfenbüttel eingetroffen. Sie übernehmen den Patienten von den Feuerwehrleuten. Foto: privat

Was die Feuerwehrfrauen und -männer auf dem Kasten haben, zeigten sie in einer Vorführung, moderiert von Feuerwehrmann Jan Callies, der übrigens beruflich im Rettungsdienst in Wolfenbüttel tätig ist: Nach einem Notfall wird der Rettungsdienst gerufen und gleichzeitig Alarm für die First-Responder-Gruppe ausgelöst. Die Feuerwehrleute sind mit ihrem Mannschaftstransportwagen (MTW) als erste am Einsatzort. Sie finden eine bewusstlose Person, dargestellt in Form einer lebensgroßen Puppe.

Sie beginnen mit der Herzdruckmassage und der Beatmung. Sie setzen den Defibrillator ein. Weil es inzwischen draußen dunkel ist, darf der Rettungshubschrauber Christoph 30 nicht mehr fliegen. Daher kommt der Notarzt mit einem Auto. Der Rettungsdienst des DRK aus Wolfenbüttel trifft schließlich ein und übernimmt den Patienten. Auch er setzt den Defibrillator ein und gibt dem Patienten Medikamente. Der Patient entwickelt einen eigenständigen Herz-Kreislauf und wird ins Krankenhaus gebracht.

Bürgermeister Andreas Memmert: „Was kostet ein Menschenleben?“

Andreas Memmert, Bürgermeister der Gemeinde Schladen-Werla, fragt: „Was kostet eine Menschenleben?“ Diesen Satz habe er schon einmal 1996 gesagt, als er die Volksinitiative zum Erhalt des ADAC-Rettungshubschraubers Christoph 30 auf den Weg gebracht hatte. Aus wirtschaftlichen Erwägungen sollten Christoph 30 und Christoph 44 seinerzeit abgeschafft werden. Es kam bekanntlich anders.

„Es gibt nichts Schlimmeres, als nicht rechtzeitig zu einem sterbenden Patienten zu kommen“, sagte Memmert. Die Ausbildung zum First Responder sei nicht einfach gewesen und auch eine Abschlussprüfung habe bewältigt werden müssen. 180 Euro habe die Ausbildung pro Person gekostet, mache insgesamt 3600 Euro. Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gielde habe er einen Defibrillator für 3000 Euro überreicht. „Ich bin stolz auf die Feuerwehrleute und ich freue mich über die Ausstattung“, sagte Memmert.

Die große Gästeschar im Feuerwehrgerätehaus in Schladen hatte Ortsbrandmeister Jan Siemons begrüßt. In Vertretung für Ortsbürgermeister Michael Hausmann gratulierte Andreas Stieler (SPD) der Feuerwehr. Kreisbrandmeister Florian Graf sagte zu den neuen Ersthelfern: „Ich hoffe, dass ihr nur zu wenigen Einsätzen fahren müsst, aber wenn, dann wünsche ich euch, dass ihr immer erfolgreich seid.“

