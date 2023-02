Wussten Sie das schon über den Januar in Wolfenbüttel? Das Quiz

Wolfenbüttel. Trauungen nur noch in Turnschuhen und das Läuten der Kirchenglocken mitten in der Nacht – Wie gut können Sie sich an den Januar erinnern? Das Quiz!

Wissen Sie noch, was im Januar in Wolfenbüttel los war? Testen Sie hier ihr Wissen!

Das Jahr 2023 hat in Wolfenbüttel spannend gestartet! Im Januar ist so einiges in der Stadt und im Landkreis passiert. Die Glocken der Landeskirche läuteten mitten in der Nacht, im Wolfenbütteler Standesamt wird nur noch in Turnschuhen geheiratet und eine Wolfenbüttelerin traute sich in die Castingshow DSDS.

Diese und weitere kuriose und interessante Nachrichten haben Sie den Januar über bei uns lesen können. Doch wie gut können Sie sich erinnern? Was war im Januar Stadtgespräch? Testen Sie Ihr Wissen über die Nachrichten aus Wolfenbüttel im Quiz!

Testen Sie Ihr Wissen im Quiz über Wolfenbüttel