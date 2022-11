Deutschlandstipendien an der Ostfalia vergeben

Die Studierenden, die in diesem Jahr mit dem Deutschlandstipendium unterstützt werden, stammen aus allen vier Standorten der Ostfalia-Hochschule in Wolfenbüttel, Wolfsburg, Salzgitter und Suderburg.

25 Studierende der Ostfalia-Hochschule dürfen sich in diesem Jahr über ein Deutschlandstipendium für herausragende Leistungen im Studium sowie ihr gesellschaftliches, soziales oder ehrenamtliches Engagement freuen.

Wie die Ostfalia mitteilt, kommen die Prämierten aus allen zwölf Fakultäten der Hochschule an den Standorten Wolfenbüttel, Wolfsburg, Salzgitter und Suderburg und erhalten über einen Zeitraum von einem Jahr eine monatliche Unterstützung in Höhe von je 300 Euro. Gefördert wird der Gesamtbetrag in Höhe von 90.000 Euro jeweils zur Hälfte vom Bund und regionalen Förderinnen und Förderern.

Am 24. November 2022 fand am Campus Am Exer in der Ostfalia der sogenannte Matching-Abend statt. Hier treffen Stipendiatinnen und Stipendiaten und Förderinnen und Förderer in der Regel das erste Mal zusammen, um sich persönlich kennenzulernen.

„Investition in junge Talente“

Begrüßt wurden die Gäste von Prof. Dr. Susanne Stobbe, Vizepräsidentin für Lehre, Studium und Weiterbildung der Ostfalia: „Herzlichen Dank allen Förderinnen und Förderern. Ich freue mich, dass wir gemeinsam seit 2011 Studierende mit dem Stipendium unterstützen können. Das ist eine Investition in junge Talente, die sich dank der finanziellen Unterstützung noch besser auf ihre Hochschulausbildung konzentrieren können“, sagte Stobbe. Das Deutschlandstipendium, das an der Ostfalia seit dem Wintersemester 2011/12 vergeben wird, honoriert neben guten Noten sowie der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, auch das erfolgreiche Meistern von Hindernissen im eigenen Lebens- und Bildungsweg.

Gefördert werden die Deutschlandstipendien in diesem Jahr von: AUTOPLUS AG, Bertrandt AG, Erich-Zillmer-Stiftung, Hochschulstiftung Gifhorn-Wolfsburg, Lions Club Wolfenbüttel, Ostfalia Hochschulstiftung, Paritätischer Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V., PKF Fasselt Partnerschaft mbB, Sartorius Corporate Administration GmbH, Soroptimist Club Braunschweig, Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH, Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH, Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH, VGH Versicherungen, Volkswagen Group Services.

