Eltern aus Leinde greifen für ihre Kinder zum Spaten

Leinde. In dem Stadtteil im Südwesten Wolfenbüttels entsteht eine Streuobstwiese. Für jedes neugeborene Kind pflanzen die Familien einen Baum.

Auch Familie Reiswich packte in Leinde für ihren Sohn Maxim mit an.

Bei herrlichem Sonnenschein und winterlichen Temperaturen trafen sich am vergangenen Sonntag drei Leinder Familien mit dem Ortsrat und zahlreichen Gästen zum „ersten Spatenstich“ für die Streuobstwiese. Dies teilte der Ortsrat Leinde in einer Pressemitteilung mit.

Ortsratsmitglied Frederik Sandvoß begrüßte die Anwesenden und bedankte sich bei Landkreis und Landschaftspflegeverband Wolfenbüttel e.V. für die Unterstützung und das Material für die Aktion.

Die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Wolfenbüttel stellt im Rahmen des so genannten „Braunschweiger Modells“ kostenlos standortheimische Bäume und Sträucher zur Verfügung. Im Gegenzug verpflichten sich die Grundstückseigentümer zur Pflanzung, Pflege und Erhalt der Gehölze. 1978 übernahm der Landkreis diese Form der aktiven Landschaftspflege und hat mittlerweile mehr als eine halbe Million Gehölze zur Verfügung gestellt. Er leistet damit einen aktiven Beitrag zur Artenvielfalt und zum Naturschutz in unserer Region.

Die Aktion geht weiter

Der Ortsrat hatte beschlossen, das Angebot des Landkreises Wolfenbüttel zu nutzen, um für jedes neugeborene Leinder Kind einen Baum auf der dafür anzulegenden Streuobstwiese zu pflanzen. Im

Ortsratsmitglied Frederik Sandvoß (links) unterstützt bei der Fixierung der jungen Bäume. Foto: Bernd Schober

ersten abgesteckten Zeitraum vom 1.1.2021 bis 1.6.2022 meldeten sich daraufhin die Familien, die Sonntag zur Pflanzaktion tatkräftig zum Spaten griffen, um die Bäume für ihre Kinder in die Erde zu bekommen. Im Anschluss spendierte der Ortsrat noch Kaffee, Kuchen, Glühwein und Kinderpunsch. So ließen die Leinderinnen und Leinder den Nachmittag gemütlich an der Feuerschale ausklingen.

Von den Eltern und anderen Anwesenden gab es viel Zuspruch für die Aktion, die nun jährlich weitergeführt werden soll. Leinder Eltern, deren Kinder seit vergangenem Juni geboren sind, können sich schon jetzt beim Ortsrat melden. Es wird aber auch wieder einen Aufruf in dem Ortsratsflyer des 1. Quartals 2023 mit allen Informationen geben.

Auch der Ortsrat freute sich über das Interesse der Eltern und die Möglichkeit, vor Ort diese Maßnahme zur Förderung der Artenvielfalt umsetzen zu können.

Viele Ideen für die Nutzung

Frederik Sandvoß: „Wir freuen uns, dass die Aktion heute so gut angenommen wurde. Es gibt schon viele

Auch für die kleine Juna nahmen die Eltern den Spaten in die Hand. Foto: Bernd Schober

Ideen, den neuen Raum für alle Leinderinnen und Leinder nutzbar zu machen. Vom Installieren einer Bankund kleinen Spazierwegen sowie einer Infotafel oder einer ergänzenden Aussaat von Wildblumen ist hier vieles denkbar.“

Der Ortsrat ist sich einig, dass das Braunschweiger Modell eine tolle Möglichkeit ist, um die Orte aktiv in den Umweltschutz einzubeziehen. Die diesjährige Aktion wurde in Leinde beispielsweise gleich genutzt, um auch die Gehölze an der Feldmark zu ergänzen.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Landkreis Wolfenbüttel unter dem Stichwort „Braunschweiger Modell“.

