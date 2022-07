Auch in der JVA Wolfenbüttel sind Bewerber Mangelware. Die beiden Anwärter Gordon Müller (links) und Lukas Frohnert möchten für ihren Job werben.

Wolfenbüttel. In den Knast will keiner – auch beruflich nicht. Das Interesse an einer Ausbildung im Justizvollzug lässt nach – Woran liegt das?