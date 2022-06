Zwei Einbrüche in Wolfenbüttel: Diebe stehlen Motorsense

Wolfenbüttel. In zwei Hütten in der Adersheimer Straße und in eine Gaststätte in der Halberstädter Straße drangen die Unbekannten Anfang der Woche ein.

Zwei Einbrüche haben sich in den vergangenen Tagen in Wolfenbüttel ereignet. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in eine Blockhütte in einem Garten an der Adersheimer Straße in Wolfenbüttel ein.

Zuvor hatten der oder die Täter laut Polizei offenbar erfolglos versucht, die Tür der Blockhütte aufzubrechen. Aus der Hütte wurde eine hochwertige Motorsense entwendet. Die Täter drangen zudem in eine Blechhütte ein und entwendeten hieraus weitere Gartengeräte. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Am frühen Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in die Räumlichkeiten einer Gaststätte an der Halberstädter Straße ein, nachdem er zuvor ein Fenster mittels eines Steines eingeworfen hatte. Nach ersten Erkenntnissen wurde vorgefundenes Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Hinweise zu beiden Fällen: (05331) 9330.

