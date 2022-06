Randale in Cremlingen: Mann schlägt mit Besen auf Autos ein

Schandelah. Als die Bewohner am Samstagmorgen von merkwürdigen Geräuschen geweckt wurden, sahen sie den Mann, als er sich an mehreren Autos zu schaffen machte.

Anhaltender Lärm hat zahlreiche Bewohner Schandelahs am frühen Samstagmorgen vorzeitig aus dem Schlaf geholt. Laut Polizeiberichten kam es um kurz vor fünf Uhr zu auffällig lauten Geräuschen.

Als die Anwohner aus dem Fenster schauten, konnten sie einen Mann sehen, der mit einem Besenstiel auf Autos einschlug. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich der Randalierer bereits entfernt. Neben dem Auto der Zeugen konnten von den Beamten vor Ort noch mehrere andere beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden.

Zur Identität des Mannes scheint es bereits mehrere Hinweise zu geben – wenn sich diese bestätigen, werde er sich laut Polizei für mehrere Sachbeschädigungen verantworten müssen.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Kreis Wolfenbüttel:

Eigentümer gesucht: Diebstahl von Gartenleuchten und Fahrrad in Wolfenbüttel

Ein alkoholisiertes Pärchen hat in der Nacht auf Sonntag mehrere Gartenlaternen in einem Garten in der Grüssauer Straße in Wolfenbüttel beschädigt. Als die Polizei das Paar kontrollierte, stellten die Beamten fest, dass sie weitere vier gestohlene Laternen bei sich trugen, die sie mutmaßlich aus einem anderen Garten gestohlen hatten. Der Eigentümer der vier intakten Gartenlaternen muss noch ermittelt werden. Das Paar muss sich wegen Sachbeschädigung und Diebstahl verantworten.

Ein rotes Herrenfahrrad ist ebenfalls auf der Suche nach seinem Besitzer. Mit diesem Fahrrad war am Freitagmittag ein Wolfenbüttler am Stadtgraben unterwegs. Nachdem er dort im betrunkenen Zustand wahllos Passanten angepöbelt hatte, riefen diese die Polizei. Die stellten nicht nur fest, dass der 35-Jährige zu stark alkoholisiert war, um mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, sondern auch dass ihm das Fahrrad nicht gehörte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fundunterschlagung.

red

