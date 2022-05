Wo gibt es das beste Eis in Wolfenbüttel?

Wolfenbüttel. Wir suchen die beliebtesten Eiscafés in Stadt und Kreis Wolfenbüttel. Wo essen unsere Leserinnen und Leser am liebsten Eis? Schreiben Sie uns!

Ein Spaghetti-Eis, einen Früchte-Eis-Becher oder doch lieber ein klassisches Schoko-Eis? Lieber Eis im Becher oder doch in der Waffel? Und wie viele Kugeln Erfrischung dürfen es sein? Zwei, drei oder vier? Die Auswahl ist groß, die Entscheidung nicht immer einfach. In Stadt und Landkreis Wolfenbüttel gibt es so einige Eis-Cafés und Eisdielen: Wo essen Sie am liebsten Eis? Das wollen wir herausfinden – und fragen Sie!

Sicherlich sehnen Sie sich an den warmen Frühlingstagen nach einer Abkühlung – Eis ist dann genau das Richtige! Gibt es eine Eisdiele, zu der Sie immer wieder gehen? Ist der Service in einem Wolfenbütteler Eis-Café ganz besonders zuvorkommend? Bietet ein Restaurant außergewöhnliche Eissorten an?

Wo essen Sie am liebsten Eis in Wolfenbüttel? Schreiben Sie uns eine Mail!

Schreiben Sie uns gern eine Mail und verraten Sie uns, wo Sie am liebsten Eis essen, wo es die besten und spektakulärsten Eis-Sorten gibt und wo der Eiskaffee ganz besonders gut schmeckt! Schicken Sie uns entweder nur den Namen der Location oder, was diese für Sie so besonders macht. Ist es die Eis-Qualität? Der Ort? Die große Auswahl?

Die meistgenannten Eiscafés, Eisdielen und Co. werden wir besuchen und in Berichten vorstellen.

Schicken Sie uns Ihre Vorschläge an celine.wolff@funkemedien.de

