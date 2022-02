Unbekannter stiehlt Pedelec aus Wolfenbütteler Keller

Wolfenbüttel. Unbekannte sind in einen Keller im Eichenweg in Wolfenbüttel eingebrochen. Die Diebe stahlen ein Pedelec in Wert von etwa 2200 Euro.

Gewaltsam in einen Kellerraum im Eichenweg in Wolfenbüttel brachen bisher unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwoch, 15.15 Uhr bis Freitag, 5.35 Uhr ein. Aus dem Keller stahlen sie laut Polizei ein rotes Pedelec, das ebenfalls zusätzlich mit einem Schloss gesichert war. Der Wert des Pedelcs beträgt im Wert etwa 2200 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Baustellenarbeiter entsorgen Asbest unsachgemäß

Ein Zeuge hat der Polizei am Freitagvormittag um 10 Uhr gemeldet, dass in der Friedrich-Wilhelm-Str. in Wolfenbüttel an einer Baustelle unsachgemäß mit Abfällen umgegangen würde. Eine Überprüfung durch die eingesetzte Polizei ergab laut Mitteilung, dass dort Asbestplatten unsachgemäß demontiert und entsorgt worden waren. Asbestarbeiten dürfen nur von entsprechenden Fachfirmen durchgeführt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, der Beschuldigte der ausführenden Firma muss noch ermittelt werden. Die Arbeiten vor Ort wurden untersagt.

