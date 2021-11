Die Bauarbeiten in der ehemaligen Samsonschule am Neuen Weg haben begonnen. 156 Studentenappartements und 96 Wohnungen in vier Mehrfamilienhäuser werden dort errichtet. Und der Parkplatz des Klinikums wird mehr nach Westen verlagert. Die erforderliche naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme wird einige Kilometer weiter in Fümmelse in einem Ökopool der Stadt geschaffen.