Feuer in Hedeper: Polizei geht von Brandstiftung aus

Unsere Zeitungszustellerin hatte das Feuer in der Nacht entdeckt und die Feuerwehr gerufen (Symbolbild).

Hedeper. In der Nacht vom 21. April brannte es in Hedeper auf einem Grundstück an der Seinstedter Straße. Die Polizei Wolfenbüttel sucht weiter nach Zeugen.