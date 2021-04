Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler Polizei musste gleich zu mehreren Delikten am Wochenende ausrücken.

Die Wolfenbütteler Polizei fasste einen betrunken Radfahrer in Wolfenbüttel.

Umweltsünder entsorgen Altöl in Wolfenbüttel

Gleich für mehrere Delikte musste die Wolfenbütteler Polizei am Wochenende ausrücken. In Schladen haben unbekannte Täter am Samstag zwischen 14.30 und 19.30 Uhr fünf mobile Weidepfähle von einer sieben Hektar großen Weidefläche gestohlen. Zudem beschädigten sie einen weiteren Pfahl.

Auf der Kreisstraße 4 in Ahlum haben Unbekannte laut Polizeiangaben am Samstag zwischen 14.30 und 16 Uhr 20 Liter Kunststoffgebinde mit Altöl – insgesamt 80 Liter – verbotswidrig auf dem unbefestigten Seitenstreifen entsorgt. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.

Fahrradfahrer mit 2,04 Promille unterwegs

In Wolfenbüttel haben Täter in Ernst-Moritz-Arndt-Straße am Samstag gegen 21 Uhr die Glasrückwand einer Bushaltestelle zertrümmert.

Ein 34-jähriger Autofahrer sei am Samstagabend betrunken mit seinem Fahrrad in Wolfenbüttel unterwegs gewesen. Die Polizei stoppte den Mann auf der Cranachstraße. Ein Alkoholtest ergab 2,04 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Eine Strafanzeige gab es oben drauf.

red