Unbekannte entsorgen ihren Müll in einem Wald bei Cremlingen

Unbekannte haben in einem Waldstück nahe des Waldfriedhofs am Cremlinger Horn Altreifen und einen Kühlschrank entsorgt. Dies habe, so die Polizei, eine Zeugin am Freitag mitgeteilt. Diese Angaben hätten sich an Ort und Stelle bestätigt.

Polizei leitet Müllentsorgung in die Wege

Daher sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Umganges mit Abfällen eingeleitet worden. Eine ordnungsgemäße Entsorgung, so die Polizei Wolfenbüttel weiter, sei umgehend veranlasst worden. Wer Hinweise auf die Verursacher hat, kann sich melden unter (05306) 932230.

red