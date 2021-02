Ein Mitarbeiter entdeckte das Feuer bei der Firma Surfactor in Schöppenstedt.

Schöppenstedt. Der Einsatz bei Surfactor begann gegen 19 Uhr und dauert wohl bis in die Nacht. Zahlreiche Wehren sind unterwegs. Verletzt wurde niemand.

Abluftrohr fängt in Schöppenstedter Chemiefabrik Feuer

Bei der Firma Surfactor in Schöppenstedt, die Oberflächenmaterialien für die Holzindustrie produziert, ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Aus noch ungeklärter Ursache fing ein Abluftrohr Feuer, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer schlug kurzzeitig in die Halle über. Die Wehren hatten den Brand jedoch schnell unter Kontrolle.

Nach Angaben der Einsatzkräfte begann der Einsatz gegen 19 Uhr, nachdem einem Mitarbeiter der Brand aufgefallen war, und dauert vermutlich bis in die Nacht. Im Einsatz waren die Wehren aus Schöppenstedt, Groß Dahlum, Eitzum-Schliestedt und Groß Vahlberg.

Brand in Schöppenstedter Chemiefabrik: Zwei Feuerwehrleute von Rettungsdienst betreut

Bei dem Brand in einer Schöppenstedter Chemiefabrik wurde niemand verletzt. Foto: Jörg Koglin

Später wurde auch noch die Wehr aus Wolfenbüttel hinzugezogen. Auch die Polizei und der Rettungsdienst waren vor Ort, genauso wie Samtgemeindebürgermeister Dirk Neumann, der sich ein Bild von der Lage machte.

Zwei Feuerwehrleute begaben sich wegen leichter Kreislaufbeschwerden in die Obhut des Rettungsdienstes, verletzt wurde bis Redaktionsschluss niemand. Die Schadenshöhe ist unbekannt.