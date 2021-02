Schüler, die aktuell im Präsenzunterricht, Szenario B, sind, haben am Dienstag in Wolfenbüttel Schulausfall. (Symbolbild)

Wolfenbüttel. Wolfenbüttels Schüler im Präsenzunterricht, Szenario B, können am Dienstag zu Hause bleiben. Der Unterricht entfällt wegen der Witterung.

Präsenzunterricht findet in Wolfenbüttel Dienstag nicht statt

Der Präsenzunterricht entfällt am Dienstag, 9. Februar, in den Schulen in Stadt und Kreis wegen der Witterung. Das gilt für die Klassen 1-13 aller allgemein- und berufsbildender Schulen sowie Förderschulen und für die corona-bedingte Notbetreuung.

Distanzunterricht und Homeschooling finden statt

Der Ausfall gilt laut Kreis nur für den Präsenzunterricht Szenario B. Der Distanzunterricht/das Homeschooling in den Szenarien B und C finde hingegen statt.

red