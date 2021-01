„Totenuhr“ bringt Abbenroder Bockwindmühle zum Stillstand

Der Abbenroder Bockwindmühle hat die „Totenuhr“ geschlagen. Der Bunte Nagekäfer hat die historische, aber voll funktionsfähige Windmühle circa 20 Kilometer östlich von Braunschweig zum Stillstand gebracht. Die Flügel der denkmalgeschützten Bockwindmühle dürfen seit längerem nicht mehr bewegt werden. Besuchern ist der Zutritt verboten. Schuld ist der größte Nagekäfer Mitteleuropas, auch „Totenuhr“ genannt.

Seinen Spitznamen hat er wegen seines Paarungsverhaltens erhalten. Um die Weibchen anzulocken, schlägt das Männchen mit seinem Kopf an das Holz. Dieses Tickgeräusch ist auch für das menschliche Ohr hörbar. Seit Jahren müsste man es auch in der historischen Mühle in Abbenrode, die ältesten Bauteile sind mehr als 300 Jahre alt, vernehmen können. Denn dort nagt sich der Käfer mit großem Eifer durch das Eichenholz – bedauerlicherweise an einer besonders wichtigen Stelle.

Hausbaum ist durchgenagt – Statik beeinträchtigt

Der fünf bis neun Millimeter lange dunkelbraune Käfer mit gelbgrauen Haarflecken hat es auf den Hausbaum abgesehen, den Dreh- und Angelpunkt der Mühle, die Teil der Niedersächsischen Mühlenstraße ist. Dieser ist 5,50 Meter hoch und der wichtigste vertikale Trägerbalken, mit dessen Hilfe der Müller oder die Müllerin den gesamten Mühlenkasten mit dem langen Stertbalken in die günstigste Position zur jeweils herrschenden Windrichtung drehen kann.

Die Larven des Nagekäfers entwickeln sich im Holz von Eichen oder Weiden oder in Holz von Häusern oder Möbeln, durchbohren es und ernähren sich davon, wobei sie Schäden am Holz anrichten – im Falle der Bockwindmühle sind diese massiv. Die Statik der Mühle ist bereits beeinträchtigt. Der komplette Hausbaum muss ausgetauscht werden.

Der Bunte Nagekäfer frisst sich seit Jahren durch den wichtigsten vertikalen Trägerbalken der Mühle, den Hausbaum. Die Löcher, die er hinterlässt, sind gut zu erkennen. Foto: Maria Osburg

Sanierung kostet circa 210.000 Euro

Aus denkmalpflegerischen Gründen ist der beschädigte Hausbaum bei der letzten großen Mühlen-Sanierung 1995 nicht erneuert, sondern lediglich gegen Schädlingsbefall behandelt und mit einem Stahlkorsett stabilisiert worden. Der Zustand des Hausbaums habe sich in den letzten zehn Jahren, insbesondere durch den erneuten Schädlingsbefall sehr verschlechtert, sodass zeitnah gehandelt werden müsse, um die Mühle zu erhalten, erklärt Cremlingens Bürgermeister Detlef Kaatz (SPD).

Im gleichen Zuge sollen dann auch die Flügel und die Treppe der Mühle erneuert werden. „Wir wollen, dass die Anlagen laufen, nur ein Denkmal, das lebt, kann auf Dauer bestehen“, ist Dietmar Heinemann, Vorsitzender des Vereins zur Erhaltung der Bockwindmühle, überzeugt. Deswegen haben die rund 100 Mitglieder des Fördervereins Geld für die Sanierung gesammelt. 10.000 Euro sind mithilfe des ehrenamtlichen Engagements der Bürgerinnen und Bürger zusammengekommen. 80.000 Euro steuert die Gemeinde bei. Viel Geld, doch lange nicht genug, um die Gesamtkosten des Projekts in Höhe von rund 210.000 Euro zu stemmen.

Mühlenensemble als Trauungsort etablieren

Doch der entscheidende Fördermittelbescheid liegt nun vor: Die Stiftung Zukunftsfonds Asse bewilligte 120.000 Euro für die Rettung der Mühle und damit für den Erhalt des Abbenroder Mühlenensemble, welches auch eine Motormühle, das Backhaus nach historischem Vorbild und das Müllerhaus mit Heimatstube und Café umfasst. Der letzte Müller, der Abbenroder Erich Röhl, verstarb 1980 – seitdem wird in der Mühle kein Mehl mehr produziert. Nachdem Tod des Müllers gründete sich der Mühlenverein.

Das Mühlenensemble ist nach Angaben der Verwaltung einer der wichtigsten touristischen Anlaufpunkte in der Gemeinde Cremlingen. Zukünftig soll es auch als Trauungsort dienen und rund um die Mühle eine touristische Themenroute entwickelt werden.

„Das Ensemble ist ein touristischer Leuchtturm der Gemeinde Cremlingen und die Bockwindmühle das Kernstück“, sagt Cremlingens Bürgermeister Kaatz. Bis vor kurzem seien über den Verein zur Erhaltung der Bockwindmühle Abbenrode regelmäßig geführte Touren zu und in der Mühle angeboten worden. Dies und andere kulturelle Veranstaltungen seien aufgrund der erforderlichen Sanierungsarbeiten zurzeit aber nicht möglich.

2022 soll Mühle wieder einsatzfähig sein

„Wir wollen aber noch in diesem Jahr mit der Sanierung beginnen“, berichtet Verwaltungschef Kaatz. 2022 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Zuvor sind zunächst umfangreiche Planungen erforderlich. „Die Auswahl der Spezialfirmen, die sich mit sowas auskennen ist klein“, sagt Vereinsvorsitzender Heinemann, der selbst Industrie-Müller ist. Im Zuge der Sanierungsarbeiten müssen die Flügel und dann der komplette Mühlenkasten mit einem großen Kran abgenommen und neben das Bauwerk gesetzt werden, bevor der alte Hausbaum entfernt und ein neuer eingesetzt werden kann. „Das wird ein spannendes Unterfangen“, sagt Vereinsvorsitzender Heinemann, „vor allem wenn man bedenkt, dass die gesamte Mühle 38 Tonnen wiegt.“

Mühlen-Fans dürfen sich in jedem Fall auf spektakuläre Ansichten freuen. Der Mühlenverein will den Bürgerinnen und Bürgern in jedem Fall die Möglichkeit geben, an dem einzigartigen Prozess teilzunehmen. Wie genau, steht noch nicht fest. Denkbar sei beispielsweise die Begleitung der Sanierungsmaßnahmen mit einer Webcam.

Mühlencafé im Februar wiedereröffnen

Sobald der Lockdown vorbei ist, soll auf jeden Fall wieder das beliebte Café im ehemaligen Müllerhaus neben der Bockwindmühle geöffnet werden. Aktuell geplant ist eine Wiedereröffnung am 12. Februar. Aber so richtig glauben, kann es Betreiberin Claudia Zierenberg nicht, dass sie im kommenden Monat schon wieder Gäste bewirten können soll. Dabei wären die Einnahmen so wichtig. Vor sechs Jahren hat Zierenberg sich mit dem Mühlencafé einen Traum erfüllt, im vergangenen Jahr wollte sie eigentlich anfangen, Rücklagen zu bilden. Und dann brach die Pandemie aus. „Ich habe Umsatzeinbußen von 50 Prozent gehabt im vergangenen Jahr.“ Der Gastronomin steigen Tränen in die Augen. Kurzzeitig hatte sie es mit einem Lieferdienst versucht, damit aber nur Minus gemacht. Die versprochenen staatlichen Hilfen sind bei der Betreiberin noch nicht angekommen.

Doch Claudia Zierenberg wird kämpfen. Der Verpächter, die Gemeinde Cremlingen, will der Gastronomin mit Pachtnachlässen entgegenkommen. „Auch die Solidarität, die ich im Netz erfahre, ist toll“, berichtet sie. Das Veranstaltungsprogramm-Programm des Cafés steht bereits, jetzt fehlen nur noch die Gäste.