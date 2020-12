Wolfenbütteler Gasthöfe vor dem Aus – Käufer dringend gesucht

Für fast eine Million Euro soll das Kaffeekannenmuseum samt Ferienhof mit knapp 20 Zimmern und Gastronomie in Eitzum verkauft werden – so ist es im Internet inseriert. „Einen Interessenten haben wir noch nicht gefunden, aber das ist ja zu dieser Jahreszeit und vor dem Hintergrund von Corona auch gar nicht so einfach“, sagt die ehemalige Betreiberin Doris Beutel. Wie ihr geht es inzwischen zahlreichen Gastronomen und Hoteliers im Kreis Wolfenbüttel. Nachfolger werden dringend gesucht.

Der Bayrische Hof in Wolfenbüttel steht im Internet noch immer zum Verkauf

Ein Dauerbrenner im Internet ist der Bayrische Hof in Wolfenbüttel. Bereits im März 2018 berichteten wir, dass das Traditionshaus verkauft werden solle. Damals stellte der Wolfenbütteler Makler Murat Adak klar: „Richtig ist, dass die Inhaber des Bayrischen Hofes einen Nachfolger suchen, den sie in der eigenen Familie nicht haben. Und das wollen sie ganz in Ruhe machen.“ Damals sollte der Kaufpreis 960.000 Euro betragen.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Inzwischen sind 2 Jahre und 9 Monate vergangen. Adak preist das Objekt noch immer als „hochprofitables Stadthotel mit Restaurant und Außenbereich in der historischen Altstadt“ an. Der Preis werde nunmehr auf Anfrage genannt.

Im Kronprinz in Wolfenbüttel soll es mit dem Innenausbau weitergegangen sein

Im November 2018 teilte Kronprinz-Eigentümer Hans-Joachim Veit auf Nachfrage unserer Zeitung mit, er habe die Immobilie verkauft. „Der neue Eigentümer will den Kronprinzen in ähnlicher Weise nutzen“, sagte Veit damals. Anfang dieses Jahres habe er Kontakt zum Vertreter des Käufers gehabt: „Es hieß innen sei viel gemacht worden“, sagt Veit.

Bernd Weymann, Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbands Region Braunschweig-Wolfenbüttel, sagt: „Oft ist es altersbedingt, dass die Gaststätten verkauft werden sollen. Viele Inhaber haben einfach keine Nachfolger gefunden.“ Aus wirtschaftlichen Gründen stünden die Unternehmen meist jedoch nicht zum Verkauf.

Die Gaststätte „Zum Alten Dorfkrug“ in Hedeper soll 239.000 Euro kosten

Ein Beispiel dafür ist die Gaststätte „Zum Alten Dorfkrug“ in Hedeper. Sie steht mit 239.000 Euro zum Verkauf. „Wir suchen schon seit gut fünf Jahren einen Nachfolger“, erzählt Oliver Ullrich. Sein Vater Harry wolle nächstes Jahr in Rente gehen. Die Gaststätte aber bleibe trotzdem geöffnet: „Wir machen weiter bis wir einen Käufer oder Pächter gefunden haben“, unterstreicht Oliver Ullrich.

Die Gaststätte „Zur Linde“ in Semmenstedt ist im Internet mit 248.000 Euro inseriert. Bettina Germer, die Frau von Inhaber Jörg Germer, erzählt: „Wir haben den Betrieb jetzt 30 Jahre lang gemacht. Die ganze Arbeit haben wir allein bewerkstelligt, aber langsam wird das zu anstrengend.“ Interessenten gebe es, aber eine Entscheidung sei noch nicht gefallen.

Auch die Gaststätte „Am Ruckshof“ in Hornburg soll verkauft werden

Für den Ruckshof in Hornburg würde Inhaber Wolfgang Wesche gern 165.000 Euro haben. Zu der Traditionsgaststätte, die er am 1. März 1986 mit seiner Frau Waltraud eröffnet hatte, gehört auch eine Wohnung im ersten Stock. Wesche will sich aus Alters- und Gesundheitsgründen zurückziehen – verständlich, nach 56 Jahren Arbeit im Gastronomiebereich.

In Hornburgs Schwesterstadt Osterwieck (zwölf Kilometer südöstlich im benachbarten Landkreis Harz gelegen) soll laut Internet-Inserat das Hotel „Brauner Hirsch“ inmitten der Altstadt für 495.000 Euro verkauft werden. Für einen weiteren Landgasthof mit Pension und Biergarten werden 150.000 Euro verlangt.

Im Kreis Wolfenbüttel hatten in den vergangenen Jahren unter anderem das vietnamesische Restaurant in Hornburg, die „Alte Post“ in Achim, die Gaststätte „Brümmer“ in Dorstadt, die Gaststätte „Heldt“ in Heiningen, „Heidis Stuben“ in Groß Stöckheim, das Brauhaus in Wolfenbüttel sowie der „Kammerkrug“ in Salzdahlum geschlossen – sämtliche lange vor der Corona-Pandemie. Wie Covid 19 die Gastronomie im Würgegriff hält, ist nochmals eine andere Geschichte.

Bereits Ende Oktober meldeten wir einen Lichtstreif am Gaststätten-Horizont: Die Traditionsgaststätte Tetzelstein, die derzeit geschlossen ist, soll wiedereröffnet werden. Christoph Suding, nach dem Tod des Gaststätten-Inhabers Thomas Heldt Bevollmächtigter der Erbengemeinschaft, ist sehr zuversichtlich, dass es mit Beginn der nächsten Saison soweit sein wird: „Es gibt zahlreiche Interessenten.“