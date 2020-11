Kreis Wolfenbüttel bereitet mit Hochdruck Impfzentrum vor

„Corona hat uns fest im Griff“: Mit diesen Worten begann Gesundheitsdezernentin Kathrin Klooth vom Landkreis Wolfenbüttel ihren Bericht im Kreissozialausschuss über die Corona-Situation im Landkreis. Wie sehr die Corona-Pandemie die Landkreisverwaltung und insbesondere auch das Gesundheitsamt beschäftigt, verdeutlichte die Leitende Kreisverwaltungsdirektorin an der Anzahl der Mitarbeiter, die sich im Auftrag des Landkreises mit dem Thema beschäftigen. Es seien 95 Personen, darunter auch einige Mitarbeiter mit Teilzeitstellen, in dem Verteiler, der über die neuesten Entwicklungen bei der Corona-Pandemie im Landkreis informiert wird, um stets auf dem neuesten Stand zu sein.

Mitarbeiter von anderen Behörden arbeiten beim Gesundheitsamt mit

Auch von anderen Behörden, etwa vom Robert-Koch-Institut, dem Bundesamt für Strahlenschutz oder dem örtlichen Finanzamt, habe man inzwischen neun Mitarbeiter erhalten, um die Arbeit bewältigen zu können. Untergebracht sind die zusätzlichen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes zum Teil in Räumen der Firma Mast-Jägermeister und ab der nächsten Woche auch in zwei vom Landkreis angemieteten Etagen der ehemaligen Kuba-Werke an der Lindener Straße.

Zur Anzahl der an Corona erkrankten Wolfenbüttel bemerkte Klooth: „Vor zwei Wochen hatten wir den absoluten Höchststand. Inzwischen gehen die Zahlen leicht zurück, aber nicht so schnell wie zum Beispiel im Frühjahr.“ Betroffen seien im Landkreis zurzeit unter anderem zwei Altersheime, eine Arztpraxis, neun Schulen und zwei Kindertagesstätten.

So verteilen sich die Erkrankten auf die Gemeinden im Landkreis

Die Verteilung der Erkrankten im Landkreis zeigte Klooth auf einer Grafik. So waren (Stand 24. November) in der Stadt Wolfenbüttel 334 Menschen positiv auf Corona getestet worden. In der Samtgemeinde Elm-Asse waren es 77 Fälle, in der Samtgemeinde Sickte 66, in der Einheitsgemeinde Cremlingen 64 und in der Gemeinde Schladen-Werla 55. Unter 50 Fälle gab es nur in der Samtgemeinde Oderwald mit 39 positiv Getesteten und in der Samtgemeinde Baddeckenstedt mit 35. Von den 670 positiv Getesteten seien inzwischen 482 genesen und 27 verstorben.

Da Klooth auch für das Ordnungsamt im Landkreis zuständig ist, konnte sie auch etwas zur Einhaltung der Ordnungsmaßnahmen sagen: „Es gibt keine gehäuften Beschwerdefälle. Und es herrscht eine große Akzeptanz der ergriffenen Maßnahmen in der Bevölkerung.“ Welche neue Regeln vom Land kommen werden, das könne man erst in der nächsten Wochen genau überblicken.

Eine Task Force wurde beim Landkreis eingerichtet

Gegründet wurde im Landkreis inzwischen auch eine Task-Force, die sich um die Einrichtung eines Impfzentrums kümmern soll. An dieser Arbeitsgruppe beteiligt seien neben Mitarbeitern der Landkreisverwaltung auch Mitarbeiter des Katastrophenschutzes und des Deutschen Roten Kreuzes. Die Gruppe würde mit Hochdruck an der Aufgabe arbeiten, da das Impfzentrum „in kürzester Zeit realisiert werden müsste“.