Wolfenbütteler Kita-Personal kann sich auf Corona testen lassen

Personal der städtischen Kindertagesstätten kann sich künftig regelmäßig auf das Coronavirus testen lassen. Das gab die Stadt am Freitagnachmittag bekannt. Es sei der Stadt Wolfenbüttel in Zusammenarbeit mit dem Städtischen Klinikum gelungen, eine größere Menge von Schnelltests zu beschaffen, heißt es in dem Schreiben. Medizinisches Personal vom Klinikum könne nun zügig und verlässlich eine große Zahl von Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regelmäßig auf Corona testen.

„Jeder Mitarbeitende bekommt einen Code über den die Daten erfasst werden. Dieser ist, zusammen mit den Daten, auf einer Visitenkarte gespeichert. Diese wird zu jeder Testung mitgebracht“, erklärt Corinna Maria Müller, Abteilungsleiterin des Springerpools des Städtischen Klinikums und Verantwortliche für den Aufbau und Schulung der Testteams, das Prozedere.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Coronatest-Ergebnis nach wenigen Minuten

Bei den Schnelltests werde lediglich ein Rachenabstrich gemacht, der nur wenige Sekunden dauert, vollkommen schmerzfrei verläuft. Der große Vorteil dieses Antigentests ist, dass bereits eine Viertelstunde später das Ergebnis feststeht, teilt die Stadt mit.

Durch regelmäßige Wiederholungen in den Wintermonaten solle sichergestellt werden, dass mögliche Infektionen, die gegebenenfalls auch symptomfrei verlaufen, frühzeitig erkannt werden können. Auch dies diene dem Schutz und der Sicherheit der Mitarbeiter in den Kindertagesstätten.

Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick

Kita-Mitarbeiter werden auf Corona getestet

Neben den monatlichen Tests aller Mitarbeiter stünden die mobilen Teams des Klinikums Wolfenbüttel auch bereit, wenn sich ein konkretes Infektionsereignis in einer Kita ergibt. Dann könnten umgehend alle Erzieher sowie weitere Mitarbeiter der betroffenen Kita getestet werden, so dass schnell Klarheit über die Situation bestehe.

Begonnen werde in der kommenden Woche mit den städtischen Einrichtungen im Anschluss sollen auch die Kitas der freien Träger mit einbezogen werden. Sämtliche Kosten, die für die vorgenannten Testungen anfallen, werden von der Stadt Wolfenbüttel getragen. Die Stadt unterstützt hierbei auch die freien Träger, heißt es abschließend.

red