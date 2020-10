Als Solidargemeinschaft im Kreis Wolfenbüttel viel bewegt

Als „Glücksfall für uns und die Menschen im Landkreis Wolfenbüttel“ bezeichnete Landrätin Christiana Steinbrügge die Ende des Jahres nach fast 27 Jahren endende Tätigkeit des Kreisbaurates Claus-Jürgen Schillmann. Der scheidende Kreisbaurat war in der Landkreisverwaltung für die Abfallwirtschaft, den Tiefbau, den Breitbandbetrieb, das Umweltamt und die Bauverwaltung zuständig. Dazu stellte die Landrätin in ihrer Rede vor dem Kreistag fest: „Diese Aufgabenbereiche hast du nicht nur gut verwaltet, sondern sie entschieden gestaltet und geprägt.“

Reichlich beschenkt wurde der neue Kreisbaurat Sven Volkers (links) nach seiner einstimmigen Wahl zum neuen Wolfenbütteler Kreisbaurat. Foto: Karl-Ernst Hueske

Breitbandausbau, Mobilität sowie Klima-und Naturschutz seien zuletzt die prägenden Themen für Schillmann gewesen. Die Bedeutung dieser Themen habe er früh erkannt und in konkrete Projekte übersetzt. Und obwohl er zum Ende des Jahres als Kreisbaurat ausscheidet, habe er in den vergangenen Wochen noch ordentlich Gas gegeben: „Und dass du auch auf den letzten Metern nicht nachlässt, die Welt im Landkreis zu bewegen, ist typisch für dich: Ich denke an die Einführung der Wertstofftonne. Ich denke an den Antrag zur Förderung von 5G in der Land- und Forstwirtschaft. Und ich denke an die Gründung der Netzgesellschaft zum weiteren Ausbau des Glasfasernetzes.“

Schillmann dankte in seiner Abschiedsrede vor dem Kreistag insbesondere seinen Kolleginnen und Kollegen, die ihn in den vielen Jahren unterstützt haben. Solidarität, Gemeinsamkeit und Zusammenarbeit habe die Arbeit des Kreises mit den Gemeinden geprägt. Die in der gleichen Sitzung beschlossene Breitbandgesellschaft sei ein gutes Beispiel dafür. Schillmanns Fazit lautete: „In Zeiten von Ich-AGs und egomanischer Machtspiele haben wir gemeinsam, denke ich, in der Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt als kommunale Solidargemeinschaft viel bewegt.“

Zu seinem Nachfolger wählte der Kreistag einstimmig Schillmanns bisherigen Stellvertreter Sven Volkers.