Wolfenbüttel blüht bienenfreundlich zu Pfingsten

Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia haben Wolfenbüttel verlassen, nun kann der Sommer einziehen. Nach den Eisheiligen wird daher traditionell mit der Sommerbepflanzung in der Stadt begonnen, berichtet die Verwaltung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Grünflächen des Tiefbauamtes sind demnach seit einigen Tagen fleißig und engagiert dabei, Wolfenbüttel erblühen zu lassen.

Das Beet an der Ecke Schulwall/Bahnhofstraße. Foto: Dirk Fellenberg / Stadt Wolfenbüttel

Ob Beete am Schulwall, am Kreisel am Herzogtore, in den Brückenkästen am Schulwall und Großen Zimmerhof, am Rathaus oder in den Blumenampeln am Stadtmarkt und in der Fußgängerzone – in diesem Jahr wurden insbesondere bienenfreundliche Sommerpflanzen eingesetzt, betont die Stadt.

Und weiter heißt es: „Am Kreisel harmonieren zum Beispiel Strauchbasilikum und weiße Chrysanthemen miteinander und sorgen für Freude bei Bienen und Hummeln. Die Stadt Wolfenbüttel blüht somit pünktlich zu Pfingsten wieder auf.“