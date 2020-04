Asse II: BGE präferiert standortnahes Lager für Atommüll

Wie bereits angekündigt wird die Vorstellung des Rückholplans durch die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) am Freitag, 17. April, ab 15 Uhr als Video-Stream erfolgen. Darauf wies das Koordinierungsbüro der Asse-II-Begleitgruppe am Mittwoch in einer Pressemitteilung hin. Im Anschluss an die...