Polizei lobt die Disziplin beim Einkaufen in Wolfenbüttel

Jan Kirstein freut sich riesig. Der Schladener Blumenhändler darf erstmals seit vielen Tagen sein Geschäft wieder öffnen. Bunte Blumensträuße, die die Betrachter fröhlich stimmen sollen, sind am Samstag der Renner. Außer Gärtnereien dürfen auch Baumärkte und Gartencenter erstmals wieder öffnen. Die Zahl der bestätigten Coronafälle im Kreis Wolfenbüttel am Sonntag: 73. Der Andrang in Baumärkten und Gartencentern, von dem befürchtet...