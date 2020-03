So läuft der Corona-Test im Wolfenbütteler DRK-Zentrum ab

Da es im Landkreis Wolfenbüttel immer mehr Corona-Verdachtsfälle gibt, werden auch immer mehr Menschen auf das Virus getestet. Bis Dienstag war das für die Wolfenbütteler nur in Braunschweig möglich. Wie wir berichteten, ging am Mittwoch auch ein Testzentrum in Wolfenbüttel an den Start. Von Montag...