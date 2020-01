Wolfenbüttel feiert den 85. Geburtstag von Elvis Presley

Am 8. Januar wäre Elvis Presley 85 Jahre alt geworden. Die Rockabillynacht feierte deshalb Samstagabend in der Kuba-Halle den „King of Rock‘n‘Roll“ mit einer gelungenen Partysause. Die inzwischen 19. Ausgabe der Rockabillynacht bot eine gute Mischung aus Elvis-Presley-Reminiszenz und gelungener...