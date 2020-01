Unbekannte stehlen im Landkreis Wolfenbüttel 27 Kanarienvögel

Unbekannte haben in Winnigstedt viele Vögel gestohlen.

. Zwischen Mittwoch und Freitag kam es im Landkreis Wolfenbüttel zu mehreren Diebstahldelikten. Der kurioseste ereignete sich zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 15.30 Uhr, in Winnigstedt: Hier stahlen unbekannte Täter in der Untere Straße 27 Kanarienvögel aus einem Vogelvoliere.

Das teilte die Polizei am Samstag mit. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, unter der. (05331) 933 0 oder an die Polizeistation Schöppenstedt unter der (05332) 9369 0.

E-Bike-Diebstahl in Remlingen

In Remlingen stahlen Unbekannte zudem ein E-Bike in der Straße am Ammerbeck. Die Tat habe sich zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 16 Uhr, ereignet. Hinweise nimmt die Polizeistation Remlingen unter der (05336) 1755 entgegen.

Werkzeug und Traktor in Hornburg gestohlen

In Hornburg sei Werkzeug und ein Traktor gestohlen worden. Unbekannte Tätersollen sihc zwischen Mittwoch, 11 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, Zugang zu einem Gartengrundstück in der Straße Auf dem Hagenberg verschafft haben und aus dem Abstellschuppen Werkzeug sowie einen Traktor der Marke Jinma entwendet haben.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter (05331) 933 0, oder an die Polizeistation Schladen unter der (05335) 9296 0