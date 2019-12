Bei Unfall in Wolfenbüttel werden sechs Fahrzeuge beschädigt

Bei einem Unfall an der Straße Am Mühlenberge in Wolfenbüttel wurden fünf Autos ineinander geschoben.

Für eine Menge Blechschaden sorgte ein Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen im Wolfenbütteler Ortsteil Linden. An der Straße Am Mühlenberge kam ein Auto von der Fahrbahn ab und schob fünf weitere Fahrzeuge ineinander. Der Fahrer des Unfallwagens wurde bei der Kollision leicht verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in das Wolfenbütteler Klinikum transportiert werden, berichtet Polizeisprecher Matthias Pintak.

Um 8.50 Uhr war es zu dem Unfall mit Kettenreaktion gekommen. Warum der 76-jährige Fahrer nach links von der Fahrbahn abkam, sei noch nicht bekannt, berichtete Pintak. Die Straße Am Mühlenberge liegt in einem Wohngebiet in einer Tempo-30-Zone. Es ist die Nebenstraße einer Nebenstraße. Sie führt an ein paar Mehrfamilienhäusern entlang. Es gibt kaum Autoverkehr. Zwischen Fußweg und Fahrbahn stehen halbschräg die geparkten Autos.

Der Sachschaden, der durch die Kollisionen entstand, ist erheblich. Die Beamten schätzen ihn auf insgesamt 36.000 Euro. Die Autos wurden seitlich mit den Hecks ineinandergeschoben. Vier der PKW waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.