Erhöhter Beratungsbedarf in Wolfenbüttel zum Thema Pflege

Die Arbeit im Seniorenservicebüro in der Langen Straße wird eher zunehmen als abnehmen. Wenn man die demographische Entwicklung in Wolfenbüttel betrachtet, so werden im Jahr 2030 ein Drittel aller Wolfenbütteler über 65 Jahre alt sein. Derzeit sind 16,8 Prozent der 53.356 Wolfenbütteler Einwohner...