Fußgänger beim Abbiegen übersehen: 86-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Brunnenstraße in Hötzum ist ein 86-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, übersah ein 57-jähriger Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit beim Linksabbiegen von der Braunschweiger Straße in die...