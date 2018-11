Helfer schneiden Schilf am Freibad Schladen

In Zusammenarbeit mit der DLRG-Ortsgruppe ging es der Biofilteranlage zu Leibe, heißt es in der Pressemitteilung. So solle sichergestellt werden, dass auch für das nächste Jahr eine sehr gute Wasserqualität garantiert werden könne.

Von Land und von der Wasserseite aus wurde das Schilf beschnitten und in einen Container getan. An beiden Tagen waren jeweils 16 Helfer damit beschäftigt, darunter auch zwei Jugendliche.

Damit das Freibad gut über den Winter kommt, sind weitere Arbeitseinsätze geplant. Diese sollen am Freitag und Samstag, 23. und 24. November, stattfinden. Dann muss unter anderem Laub geharkt und Hecken beschnitten werden. Entsprechendes Werkzeug wird zur Verfügung gestellt. Der Vorstand des Fördervereins bittet um rege Beteiligung. Auch Nichtmitglieder und junge Helfer seien willkommen. Der Einsatz beginnt am Freitag, 23. November, um 13 Uhr, und einen Tag später, am 24. November, bereits um 9 Uhr.

Als letzte Aktion in diesem Jahr lädt der Förderverein zum Verkauf von Weihnachtsbäumen ein. Der findet diesmal am Freitag, 7. Dezember, statt und beginnt dann um 13 Uhr, sowie am Samstag, 8. Dezember, ab 11 Uhr. Der Erlös soll dem Freibad zugutekommen.