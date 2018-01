Wolfenbüttel Eine 77-jährige Fußgängerin ist am Dienstag gegen 12.15 Uhr bei einem Unfall auf der Frankfurter Straße leicht verletzt worden. Die Frau betrat die Straße – vermutlich ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, so die Polizei. Dabei stieß sie seitlich gegen den vorbeifahrenden PKW eines 66-Jährigen. Die Frau stürzte, konnte ihren Weg aber nach ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst fortsetzen. Am Auto entstand geringer Schaden.

