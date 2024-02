Hannover (ots) - Die RG Finance GmbH, eine digitale Unternehmensberatung aus Hannover, erweitert ihr Team und stellt die neue Leitung im CFO-Service vor. Wie die Geschäftsführung mitteilte, wird der Posten nun von Sonja Edeler als neue Head of Operations übernommen. Durch ihre Erfahrung gewinnt das Unternehmen eine neue Mitarbeiterin, mit der gemeinsam neue Ziele bewältigt werden können.

Geschäftsführer Robert Giebenrath: "Wir freuen uns, Sonja Edeler als neues Mitglied unseres Teams begrüßen zu dürfen. In Zeiten stetigen Wandels sind wir froh, mit ihr eine erfahrene Mitarbeiterin gewonnen zu haben. Unsere Ambition ist es, deutschlandweit als Qualitätssiegel für verlässliche Finanzdaten zu stehen - mit Sonja Edeler sind wir sicher, dies auch weiterhin umzusetzen und unseren Kunden einen fortbleibend erstklassigen Service zu gewährleisten."

Als Head of Operations übernimmt Sonja die Gesamtleitung des CFO-Services und verantwortet die strategische Beratung der Kunden auf übergeordneter Ebene. Mit einer beruflichen Erfahrung von 14 Jahren als Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin bei Deloitte sowie einer anschließenden Tätigkeit als Leiterin Finanzen bei der Drogeriekette Rossmann bringt sie umfassende Kenntnisse und Fachkompetenz mit. In ihrer vorherigen Position leitete Sonja Edeler die Bereiche Rechnungswesen, Controlling, Steuern, Revision und Unternehmenssicherheit. Zusätzlich zur Leitung des CFO-Services war sie im Aufsichtsrat der Deutschen Beteiligungs AG tätig, was ihre zusätzliche Expertise im Beteiligungsmanagement unterstreicht.

"Sonja Edeler bereichert das Team von RG Finance durch ihren umfangreichen Erfahrungsschatz, ihre Empathie und ihr Durchsetzungsvermögen. Sie stellt einen wesentlichen Grundpfeiler unseres Unternehmens dar und erzielt kontinuierlich das bestmögliche Ergebnis sowie Stabilität in den Finanzen für unsere Kunden. Wir freuen uns, sie für uns gewonnen zu haben. Mit ihrem vielseitigen beruflichen Werdegang und ihren nachgewiesenen Erfolgen trägt sie zum Wachstum und zur nachhaltigen Entwicklung unseres Unternehmens bei", sagt Robert Giebenrath.

Über Robert Giebenrath:

Robert Giebenrath ist Geschäftsführer der RG Finance GmbH. Als externer CFO unterstützt er Wachstumsbetriebe in der finanziellen Planung und Absicherung. Gemeinsam mit seinem Team übernimmt er den gesamten finanzstrategischen Bereich seiner Kunden. Dabei kümmern sie sich um die Finanzplanung, implementieren ein sauberes Controlling und beraten zu laufenden strategischen Themen. So ermöglichen sie ihren Kunden ein sicheres und rentables Wachstum.

Mehr Informationen zum Team der RG Finance GmbH finden Sie unter: https://www.rg-finance.de/unternehmen

