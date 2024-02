Bremen (ots) - Immer mehr Bundesländer führen bei Neubauten und umfangreichen Sanierungen eine Solarpflicht ein - doch wie kommen die Hausbesitzer zu einer wirklich kostensparenden PV-Anlage? Mit der SunSpace Solar GmbH bieten Silvan Bösche, Marcel Harms und Isa Calis ihren Kunden einen schnellen und zuverlässigen Weg zu einer individuellen Photovoltaik-Lösung. Wie sie das innerhalb von maximal sechs Wochen schaffen, erfahren Sie hier.

Photovoltaik ist angesagt: Der Gesetzgeber stellt die Weichen und die Eigenheimbesitzer sehen längst die Chancen, die ihnen eine PV-Anlage hinsichtlich ihrer Energiekosten und ihrer Sicherheit vor Stromausfällen bietet. Mit der Wahl des richtigen Anbieters sind allerdings einige Schwierigkeiten verbunden, denn fast jeder hat einen Nachbarn, bei dem die Umsetzung schlecht funktioniert: Entweder produziert die Anlage nicht genügend Strom oder es dauert ewig, bis die Module auf dem Dach montiert sind - noch schlimmer wird es, wenn die Netzanmeldung am Ende gar nicht möglich ist. "Wer hier nicht auf den richtigen Anbieter setzt, riskiert am Ende weit mehr als Lehrgeld: Häufig kommt es zu Wasserschäden, kaputten Ziegeln und abgeschlagenen Dachrinnen, im schlimmsten Fall werden sogar Komponenten verbaut, die keine Zulassung haben", warnt Marcel Harms, technische Leitung der SunSpace Solar GmbH, die er gemeinsam mit Isa Calis und Silvan Bösche leitet.

"Umso wichtiger ist es, bei der Wahl des Anbieters mit Bedacht vorzugehen und einen Partner zu wählen, der die nötige Kompetenz mitbringt, um die Aufgabe schnell und zuverlässig zu erledigen", erklärt der Geschäftsführer weiter. "Dabei muss dieser Anbieter nicht übermäßig teuer sein: Qualität und Preis kommen bei einer sorgfältigen Planung in einem Punkt zusammen." Die drei Photovoltaik-Experten sind bereits seit mehreren Jahren in der Solarbranche tätig und haben sich mit der SunSpace Solar GmbH auf Solaranlagen für Privat- und Gewerbekunden spezialisiert. Dabei setzen sie auf individuelle Lösungen, schnelle Inbetriebnahmen und einen exzellenten Service. Das Unternehmen bietet Beratung, Planung und Umsetzung aus einer Hand, wobei seine Montageteams deutschlandweit unterwegs sind.

So kommt die PV-Anlage mit der SunSpace Solar GmbH in kurzer Zeit aufs Dach

"Kein Dach ist wie das andere - und deswegen steht bei uns am Anfang eine intensive Beratung, die mit einer Bedarfsanalyse, einer Wirtschaftlichkeitsberechnung und einer sorgfältigen Dachplanung einhergeht. Zudem beraten wir über Förderprogramme, die für die Kunden aufgrund der ständigen Änderungen kaum zu durchschauen sind", erzählt Silvan Bösche. Im Anschluss erhält der Kunde ein individuelles Angebot, das wiederum gründlich besprochen wird. Dabei ist es dem Unternehmen besonders wichtig, seinen Kunden eine möglichst große Produktauswahl anbieten zu können. "Unsere Philosophie ist es, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden und gleichzeitig den höchsten Qualitätsstandards entsprechen", erklärt Silvan Bösche. "Nach Vertragsunterschrift montieren wir die Module innerhalb von zwei bis drei Wochen auf dem Dach und die Anlage kann nach spätestens sechs Wochen in Betrieb genommen werden. Häufig geht es sogar noch viel schneller als der feste Termin, den wir im Vertrag vereinbaren."

Das funktioniert, weil die SunSpace Solar GmbH die Komponenten am Lager hat und zudem nicht wie andere Anbieter auf Subunternehmer setzt: Das Unternehmen verfügt über 30 Montageteams, die überall in Deutschland im Einsatz sind. "Sehr schnell geht es bei uns auch, weil wir die Netzanmeldung vor der Montage vornehmen", ergänzt Isa Calis. "Unsere Prozesse sind so sauber kalkuliert, dass wir mit dieser Reihenfolge niemals Probleme bekommen, aber die Wartezeit von der Montage bis zur Inbetriebnahme deutlich verkürzen. Genau das verstehen wir unter einem exzellenten Service. Für unsere Kunden sind wir im Übrigen an sieben Tagen der Woche erreichbar."

Was die SunSpace Solar GmbH antreibt

"Wir haben unser eigenes Unternehmen gegründet, weil wir keine Firma gefunden haben, die so gut war, dass wir als Photovoltaik-Experten dort arbeiten wollten", berichtet Silvan Bösche. "Bei vielen Anbietern läuft es für die Kunden einfach schlecht. Wir sind angetreten, um mit Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und verbindlichen Terminzusagen in unserer Branche gründlich aufzuräumen." Das Ziel der Experten ist es, an der Spitze der technischen Entwicklung zu stehen: Zu diesem Zweck setzen sie beispielsweise schon auf PV-Anlagen, bei denen Solarziegel eingesetzt werden. "Uns geht es um eine nachhaltige Energieerzeugung, die eine echte Kostenersparnis bringt, und um einen langfristigen Unternehmensaufbau. In Zukunft werden wir uns neben den Privatkunden verstärkt auf Industrie- und Freilandanlagen konzentrieren - es bleibt also spannend", erklärt Isa Calis abschließend.

