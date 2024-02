Berlin (ots) - Dr. med. Martin Marianowicz, der vor 20 Jahren die Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee übernommen und aufgebaut hat, hat am 1. Januar 2024 seinen Posten als Ärztlicher Direktor an Dr. med. univ. Andreas Hofschneider übergeben. Dieser ist bereits seit 2019 als Chefarzt der Kardiologie und Inneren Medizin und in der Funktion als stellvertretender Ärztlicher Direktor in der Klinik tätig.

"Die Oberberg Gruppe dankt Herrn Dr. Marianowicz für die sehr gute Zusammenarbeit. Mit seinem enormen persönlichen Einsatz, Enthusiasmus und positiven Denken hat er das Fundament für die Privatklinik Jägerwinkel gelegt und einen perfekten Ort für den Genesungsprozess unserer Patientinnen und Patienten geschaffen", erklärt Dr. med. Matthias Janta, Chief Executive Officer (CEO) der Oberberg Gruppe, zu der die Privatklinik Jägerwinkel seit 2019 gehört. "Gleichzeitig gratulieren wir Herrn Dr. Hofschneider zu seiner neuen Aufgabe als Ärztlicher Direktor. Die Klinik hat mit ihm einen renommierten Experten an der Seite, der die Einrichtung und das Team bestens kennt."

"Ich bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich, die Klinik mit meinen Impulsen als Ärztlicher Direktor in bewährter Form fortzuführen und gleichermaßen an der Weiterentwicklung maßgeblich beteiligt zu sein", so Dr. Andreas Hofschneider.

Die Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee hat sich mit ihren Fachbereichen Orthopädie, Psychosomatik, Innere Medizin/Kardiologie und Neurologische Diagnostik sowie ihrem multimodalen, interdisziplinären Therapieansatz deutschlandweit und international einen Namen gemacht. Von Prävention über Therapie bis Rehabilitation steht die Klinik dafür, modernste medizinische Erkenntnisse mit einer ganzheitlichen Herangehensweise zu vereinen.

Über die Privatklinik Jägerwinkel am Tegernsee: Die Klinik, die zur Oberberg Gruppe gehört, bietet von Prävention über Therapie bis Rehabilitation ein breites Therapiespektrum basierend auf einem interdisziplinären Behandlungsansatz, der modernste medizinische Erkenntnisse mit einer ganzheitlichen Herangehensweise vereint. Mit einer Spezialisierung auf die Bereiche Orthopädie, Innere Medizin, Kardiologie und Psychosomatik bietet das Team kompetente Hilfe und Heilung zu wesentlichen Gesundheitsthemen unserer Zeit. Mehr unter www.jaegerwinkel.de.

Über die Oberberg Gruppe: Die Oberberg Gruppe mit Hauptsitz in Berlin ist eine vor mehr als 30 Jahren gegründete Klinikgruppe mit einer Vielzahl an Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an verschiedenen Standorten in Deutschland. In den Kliniken der Oberberg Gruppe werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder in individuellen, intensiven und innovativen Therapiesettings behandelt. Darüber hinaus existiert ein deutschlandweites Netzwerk aus Oberberg City Centers, korrespondierenden Therapeuten und Therapeutinnen und Selbsthilfegruppen. Mehr unter: www.oberbergkliniken.de

Pressekontakt:

HOSCHKE & CONSORTEN (oberberg@hoschke.de) www.oberbergkliniken.de

Original-Content von: Oberberg Kliniken, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH