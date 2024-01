Salzgitter. Ersatzteile für Elektroautos und E-Trucks von MAN sollen ab 2025 von Salzgitter aus in die ganze Welt ausgeliefert werden.

Von Salzgitter aus in die ganze Welt. Das gilt nun auch für MAN-Ersatzteile, wie E-Batterien für Elektrofahrzeuge. Am Mittwoch war es soweit: Vertreter von MAN Truck & Bus und aus der Lokalpolitik kamen in Salzgitter zusammen, um den ersten Spatenstich zur Erweiterung des globalen MAN Logistik-Zentrums in Salzgitter zu setzen. Der 52.650 Quadratmeter große Neubau hat eine Kapazität für bis zu 40.000 Teile. Damit wachse das Logistik-Zentrum mit seinen gut 800 Mitarbeitenden um ein Viertel auf rund 230.000 Quadratmeter, teilt das Unternehmen mit.