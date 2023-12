Braunschweig. Edda Schröder, Gründerin von Invest in Visions, über Rückzahlungsmoral, soziale Rendite und wie ein Mikrofinanzfonds funktioniert.

Kleine Kredite mit großer Wirkung – das ist das Geschäftskonzept von Edda Schröder. 2006 gründete die einstige Bankerin mit eigenem Kapital die Invest in Visions GmbH und initiierte den ersten Mikrofinanzfonds in Deutschland, der sich auch an Privatinvestor:innen richtet. Heute verwaltet sie mit ihrem Team knapp eine Milliarde Euro. Wir trafen die Gründerin bei ihrem Besuch der Braunschweiger Privatbank und sprachen mit ihr über geschlechtsspezifische Rückzahlungsmoral, soziale Rendite und darüber, wie ein Mikrofinanzfonds funktioniert.