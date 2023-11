Braunschweig. Viele Betriebe sind eigentlich zufrieden. Steigende Kosten, die Erhöhung der Mehrwertsteuer und Personalmangel werfen aber Schatten.

Die Tourismusbranche in Niedersachsen zeigt ein gemischtes Bild: Während die aktuelle Geschäftslage noch überwiegend positiv bewertet wird, blicken die befragten Unternehmen sorgenvoll in die Zukunft. Dies ist das Ergebnis der jüngsten Umfrage der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN), an der sich rund 500 Betriebe beteiligten.