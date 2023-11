Wolfsburg. Das Verhältnis aus eigenem Anspruch, hohem Gehaltsgefüge und Ergebnis ist aus dem Gleichgewicht geraten, meint Andreas Schweiger.

Wenn in schweren Zeiten Unterstützung von ganz oben kommt, dann kann das sicher nicht schaden. So darf wohl auch mit einem Augenzwinkern die Nachricht aus dieser Woche gewertet werden, dass der Vatikan 40 vollelektrische Autos der unter enormen Spardruck stehenden Marke VW in seine Dienste nimmt. Und nicht nur das: Papst Franziskus höchstpersönlich war dabei, als nun die ersten Modelle der Wolfsburger angeliefert wurden. Schade nur, dass er auf dem Foto etwas abwesend wirkt. Nun gut.