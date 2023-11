Salzgitter. Die IG Metall kämpft um eine 32-Stunden-Woche in der Stahlindustrie, auch für tausende Beschäftigte bei der Salzgitter AG.

Am Montag beginnen in der Stahlindustrie Tarifverhandlungen für die Beschäftigten, die einen Meilenstein markieren: Die IG Metall will eine Vier-Tage-Woche bei gleichem Lohn durchsetzen, um langfristig Arbeitsplätze zu sichern. Zusätzlich fordert die Industriegewerkschaft 8,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten bei Salzgitter Flachstahl, Peiner Träger, Thyssen-Krupp und anderen Stahlherstellern. Im Interview erklärt Knut Giesler, Verhandlungsführer der IG Metall und Bezirksleiter der Gewerkschaft in Nordrhein-Westfalen, wie die Arbeitszeit Schritt für Schritt verkürzt werden könnte.